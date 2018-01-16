Fiorentina su Ruben Aguilar, un terzino per entrambe le corsie. Con 900mila euro può diventare viola, ma...
L'Equipe riporta di un forte interesse della Fiorentina per Ruben Aguilar, terzino destro oggi in forza al Montepellier. Il club francese, però, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del 24 enne i...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 15:21
L'Equipe riporta di un forte interesse della Fiorentina per Ruben Aguilar, terzino destro oggi in forza al Montepellier. Il club francese, però, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del 24 enne in questa finestra di mercato. Il ragazzo può giocare anche sulla corsia opposta ed ha un valore di mercato di circa 900mila euro. Il suo contratto con il club transalpino scade a ghigno 2020.