Notizie Terzino Fiorentina

Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."
24 gennaio 2018 19:11
Fiorentina su Ruben Aguilar, un terzino per entrambe le corsie. Con 900mila euro può diventare viola, ma...
16 gennaio 2018 15:21
Ferrara: "Ossessione terzino per la Fiorentina, ma sapete che ora Piccini vale 20-30 milioni?"
08 gennaio 2018 10:28
Amoruso: "Serve un terzino, il migliore è Widmer. Bene i centrali, salto di qualità da fare sulle corsie"
03 gennaio 2018 10:43
Mesto: "Insigne più forte di Chiesa, ma solo per adesso. Settimana difficile per il Napoli, domenica niente di scontato..."
08 dicembre 2017 16:59
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