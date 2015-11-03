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Notizie Terzino Fiorentina

Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."

24 gennaio 2018 19:11

Fiorentina su Ruben Aguilar, un terzino per entrambe le corsie. Con 900mila euro può diventare viola, ma...

16 gennaio 2018 15:21

Ferrara: "Ossessione terzino per la Fiorentina, ma sapete che ora Piccini vale 20-30 milioni?"

08 gennaio 2018 10:28

Amoruso: "Serve un terzino, il migliore è Widmer. Bene i centrali, salto di qualità da fare sulle corsie"

03 gennaio 2018 10:43

Mesto: "Insigne più forte di Chiesa, ma solo per adesso. Settimana difficile per il Napoli, domenica niente di scontato..."

08 dicembre 2017 16:59

Terzino, svincolato, ama l'Italia: l'ex City Sagna si offre per giocare da noi. "Non è una questione di soldi, ma di ambizioni''...

13 ottobre 2017 16:55

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