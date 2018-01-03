Amoruso: "Serve un terzino, il migliore è Widmer. Bene i centrali, salto di qualità da fare sulle corsie"

Il Corriere fiorentino ha intervistato anche Lorenzo Amoruso, per chiedergli come rinforzare il reparto che conosce meglio in gennaio, ossia la difesa: "Il mercato dei difensori è il più difficile in...

Il Corriere fiorentino ha intervistato anche Lorenzo Amoruso, per chiedergli come rinforzare il reparto che conosce meglio in gennaio, ossia la difesa: "Il mercato dei difensori è il più difficile in assoluto da fare, soprattutto quello dei terzini. I centrali sono ad oggi ottimi per questa Fiorentina per numero e qualità. Ci vorrebbe un esterno a sinistra diverso da Biraghi, uno che ti faccia fare il salto di qualità, ma a gennaio sono difficili da prendere. È un problema diffuso e la Fiorentina non può permettersi altre scommesse, si rischia di buttare via soldi. Una certezza ce l’ho, se Corvino vende Maxi, per esempio, è perché ha già preso il sostituto, non si può rimanere precisi a livello numerico. A me come esterno piace in serie A tantissimo Widmer, ma temo che la concorrenza sia spietata. Può giocare a destra e a sinistra, con forza e personalità. Con lui sì che si rinforza la difesa".