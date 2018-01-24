Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."

Il terzino viola Vincent Laurini è stato intervistato da Radio Blu. Al terzino francese è stato chiesto un bilancio generale riguardo i suoi primi mesi in riva all'Arno e non solo... Ecco un estratto...

Il terzino viola Vincent Laurini è stato intervistato da Radio Blu. Al terzino francese è stato chiesto un bilancio generale riguardo i suoi primi mesi in riva all'Arno e non solo... Ecco un estratto dell'intervista:

Sull'ultima partita persa con la Sampdoria: "E' stata una brutta domenica, non abbiamo fatto una buona prestazione anche se siamo stati in partita fino a fine primo tempo e dopo il 2-0 ci siamo buttati giu. In settimana l'avevamo preparata bene infatti a fine gara nello spogliatoio c'era grande rammarico. Dobbiamo ripartire subito da domenica contro il Verona."

Sull'obiettivo Europa League: "Ci crediamo, penso che questo gruppo abbia una grande qualità e forte potenziale. Il campionato itaiano è molto difficile quindi in ogni partita dobbiamo mettere il massimo impegno.

Una delle squadre squadra che ti ha sorpreso fino ad ora? "La Sampdoria è un'ottima squadra, ha vinto 9 partite su 11. Anche Milan e Atalanta sono squadre di ottimo livello."

A livello personale come valuti la tua stagione? "Sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, ho giocato quasi tutte le partite e sono molto contento, ho fatto abbastanza bene a parte l'ultima e non credo che abbia inciso il ruolo sulla mia prestazione negativa. E' stata una partita strana che ha influito sulla prestazione dei giocatori."