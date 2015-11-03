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Notizie Radio Blu Fiorentina

Amoruso: "Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare da dietro e un centrocampista"

23 ottobre 2019 19:43

Graziani: "L'Inter è stata la squadra più vicina a prendere Chiesa. Dusan Vlahovic è bravo ma..."

11 settembre 2019 21:13

Bucchioni: “Profonda riflessione di Diego su Firenze. E’ arrivato il momento di tornare”

12 marzo 2018 11:39

Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."

24 gennaio 2018 19:11

Amoruso: "Stadio? Ci credo se lo vedo. Milic e Olivera non sono all'altezza"

18 novembre 2016 18:01

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