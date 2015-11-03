Notizie Radio Blu Fiorentina

Amoruso: "Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare da dietro e un centrocampista"
23 ottobre 2019 19:43
Graziani: "L'Inter è stata la squadra più vicina a prendere Chiesa. Dusan Vlahovic è bravo ma..."
11 settembre 2019 21:13
Bucchioni: “Profonda riflessione di Diego su Firenze. E’ arrivato il momento di tornare”
12 marzo 2018 11:39
Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."
24 gennaio 2018 19:11
Amoruso: "Stadio? Ci credo se lo vedo. Milic e Olivera non sono all'altezza"
18 novembre 2016 18:01
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