Bucchioni: “Profonda riflessione di Diego su Firenze. E’ arrivato il momento di tornare”

Bucchioni ha parlato ieri pomriggio alla nota emittente Radio Blu: " Della Valle? La loro presenza al Franchi non era così scontata perché loro avevano già fatto tutto quello che dovevano fare e anche...

Bucchioni ha parlato ieri pomriggio alla nota emittente Radio Blu: " Della Valle? La loro presenza al Franchi non era così scontata perché loro avevano già fatto tutto quello che dovevano fare e anche di più nell’ultima settimana. Invece sono rimasti a Firenze per tutta la giornata di ieri e questo dramma potrebbe essere stato anche un segnale per loro che è giunto il momento di tornare a Firenze e riprendere un discorso interrotto, anche in nome di Astori che aveva creduto fino in fondo nella realtà viola. La Fiorentina potrà risalire se ci sarà la spinta decisa anche da parte della proprietà. Non solo di Andrea Della Valle, ma anche di Diego, che è il motore della famiglia. Mi raccontano di un DDV profondamente provato da quello che è successo ma che ha anche fatto una profonda riflessione sul suo rapporto con il calcio e con Firenze. Questa settimana drammatica si chiude con un passaggio di testimone, dalle mani di Davide Astori a quelle di Diego Della Valle. La distanza è stata tanta solo per delle incomprensioni e non perché le cose non si possano superare. E’ come se Davide gli avesse detto ‘ora pensaci tu, sei il capitano della Fiorentina’ “.