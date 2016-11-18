Amoruso: "Stadio? Ci credo se lo vedo. Milic e Olivera non sono all'altezza"

L'ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Blu del nuovo stadio e non solo: "Sulla nuova casa della Fiorentina ne sono state dette tante ma ancora non c’è niente di concreto, dunque stiam...

L'ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Blu del nuovo stadio e non solo: "Sulla nuova casa della Fiorentina ne sono state dette tante ma ancora non c’è niente di concreto, dunque stiamo calmi e aspettiamo di capire cosa succederà. Io comincerò a crederci quando cominceranno a costruirlo. La Fiorentina deve recuperare posizioni in classifica e quindi gli sforzi maggiori andranno fatti sul campionato. Io Kalinic lo faccio giocare sicuramente, ormai è recuperato e sta bene. Deve giocare. Per il resto della formazione mi aspetto qualche cambio e qualche sorpresa da parte di Sousa. Milic e Oilvera non sono giocatori da Fiorentina. Non so se Sousa può aver tempo da dedicare alla loro crescita".