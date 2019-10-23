Amoruso: "Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare da dietro e un centrocampista"

L'opinionista Lorenzo Amoruso ha parlato su Radio Bruno del mercato di gennaio e dei singoli giocatori.Ecco le sue parole: "Sono infastidito dall’atteggiamento di Chiesa a Brescia, ha difficoltà a pas...

L'opinionista Lorenzo Amoruso ha parlato su Radio Bruno del mercato di gennaio e dei singoli giocatori.

Ecco le sue parole: "Sono infastidito dall’atteggiamento di Chiesa a Brescia, ha difficoltà a passare la palla ai compagni di squadra, sembra sempre più innamorato del pallone. Gli avversari lo metteranno sempre in situazioni difficili, deve trovare soluzioni per uscirne senza scomparire dal gioco. Il clamore sul calciatore dell’estate passata sicuramente non lo ha aiutato. Attaccante puro? I risultati ci sono, la squadra crea occasioni e si muove bene in campo, in questo momento Vlahovic e Pedro non sono ancora all’altezza per migliorare il gioco della viola, devono acquisire maggiore esperienza. Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare bene da dietro e serve anche un ricambio forte a centrocampo, ma probabilmente sarà rimandato a Giugno".