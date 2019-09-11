Graziani: "L'Inter è stata la squadra più vicina a prendere Chiesa. Dusan Vlahovic è bravo ma..."

Ciccio Graziani ha parlato della situazione della Fiorentina e dei singoli giocatori su Radio Bruno: "Il ruolo di Chiesa è l’esterno. Il calciatore è sempre una risorsa fondamentale per la formazione...

Ciccio Graziani ha parlato della situazione della Fiorentina e dei singoli giocatori su Radio Bruno: "Il ruolo di Chiesa è l’esterno. Il calciatore è sempre una risorsa fondamentale per la formazione di Montella e la sfida contro la Juventus sarà molto importante per lui. Sabato dovrà dare qualcosa in più visto che è stato cercato proprio dai bianconeri, anche se l'Inter è stata la squadra più vicina a comprarlo. Se la Fiorentina avesse giocato all'inizio con delle squadre meno titolate e non avesse vinto sarebbe stato molto peggio. Se Pedro potrà essere il centravanti che fa la differenza, ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni. Sono curioso di vederlo giocare. Dusan Vlahovic è bravo, ma caricarlo di troppe responsabilità non è un bene per lui".