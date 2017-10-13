Terzino, svincolato, ama l'Italia: l'ex City Sagna si offre per giocare da noi. "Non è una questione di soldi, ma di ambizioni''...

Bacary Sagna, ex terzino di Arsenal e Manchester City attualmente svincolato, ha aperto ad un possibile futuro in Italia. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Sì, sono pronto, seguo...

Bacary Sagna, ex terzino di Arsenal e Manchester City attualmente svincolato, ha aperto ad un possibile futuro in Italia. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Sì, sono pronto, seguo molto la A. Ci sono grandi squadre come Napoli, Milan, Roma e Juve. E' un campionato competitivo. E' una sfida che prenderei al volo. In estate potevo firmare con diversi club in Turchia, in Inghilterra, oltre a qualche interessamento in Portogallo, Francia e Italia. Per tornare in campo cerco una squadra ambiziosa, non è una questione di soldi".