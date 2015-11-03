Notizie Sagna Fiorentina

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Sagna svincolato va al Benevento: "Scelta di cuore". Ma alla Fiorentina davvero non serviva?

03 febbraio 2018 16:30

Terzino, svincolato, ama l'Italia: l'ex City Sagna si offre per giocare da noi. "Non è una questione di soldi, ma di ambizioni''...

13 ottobre 2017 16:55

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