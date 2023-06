Dalla Francia, Fiorentina interessata concretamente a Nordin del Montpellier. Esterno da 9 gol in stagione

L’esterno destro del Montpellier, Arnaud Nordin, non è certo di rimanere nel club francese. Come riporta L’Equipe l’attaccante francese classe 1998, che ha ben figurato nella Ligue 1 2022/2023, ha il contratto in scadenza nel 2024 e di conseguenza ha suscitato l’interesse di diversi club. In pole ci sarebbero Nizza, Fiorentina e Burnley.

