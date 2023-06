Pedullà: “Vicario nome buono se non va all’Inter. Se parte Amrabat, andrei su Hjulmand, costa 18 milioni”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

PAULO SOUSA “Bisognerebbe andare anche oltre al non si sta comportando benissimo. Italiano si è comportato molto bene, Sousa no. Trent’anni fa se andavi a cena con un presidente potevi pensare di farla franca, nel mondo di oggi no. La mattina dopo il direttore della Salernitana lo conferma, la settimana prima Sousa dice che resta. Però poi va a cena con De Laurentiis. Avrebbe dovuto dirlo alla Salernitana. Io sto tenendo anche il nome di Galtier che, però, si deve liberare dal Paris Saint-Germain. Da qui alle prossime 48 ore, deadline iniziata ieri, dovrebbe incontrare il club parigino per liberarsi”.

ITALIANO “Mi è sembrata una linea di grande coerenza che ha spazzato via ogni illazione uscita. Le stesse smentite da De Laurentiis dicendo che non avrebbe mai contattato un allenatore sotto contratto. Anche se, a poche ore dalla finale di Conference, è un po’ inciampato con alcune dichiarazioni su Italiano. La morale è che siamo andati dentro una logica comportamentale giusta da parte di tutte le componenti. Logica perché la semina ti ha permesso di prendere consapevolezza della rosa, anche se poi non hai raccolto. Ma il lavoro resta. Allungare la profondità della rosa, aggiungendo 2-3 nomi può far crescere ulteriormente la Fiorentina”.

ORSOLINI “Non restando Saponara, è possibile pensare un altro esterno. E questo potrebbe essere un nome”.

VALZER PORTIERI “Lo scorso anno c’erano tante big in Europa in cerca di portieri. Quest’anno c’è soltanto il Chelsea. L’Inter ha bloccato Vicario e non cederà Onana a meno di 60 milioni. La Fiorentina, secondo me, dovrà andare alla ricerca di un portiere. E lo dico con la massima stima di Terracciano. Se tu hai un portiere che dà 7, penso sia lecito pensare a un portiere da 8,5. Vicario è il portiere giusto per tutti e direi anche per la Fiorentina. Ma per ora è bloccato dall’Inter, dobbiamo aspettare lo sviluppo della situazione Onana. Caprile dubito che resti in Serie B dopo la stagione fatta col Bari, fermo restando che arrivi la proposta giusta. Per Szczesny è stata attivata l’opzione, ha rinnovato per un altro anno arrivando al 2025. Perin fin qui si è sempre accontentato del ruolo di vice e si è sempre ben comportato quando è stato chiamato in causa. Alla Juve deve sempre arrivare Giuntoli, poi vedremo. L’Atalanta ha preso Musso e ha Carnesecchi, ora è a un bivio. Il portiere argentino è stato pagato, ma non ha la fiducia di Gasperini. Basta guardare che le ultime di campionato le ha giocato Sportiello. Provedel è il miglior affare della storia dei portieri degli ultimi 15 anni, la Lazio lo ha preso 2,5 milioni di euro. È un portiere di tutto rispetto che ha fatto una grande stagione. È un grande rimpianto per tutti. Ma aggiungiamo che la Fiorentina doveva risolvere la situazione legata a Dragowski, andato a finire poi allo Spezia dopo le voci anche di un suo possibile passaggio in Inghilterra. La stessa squadra che per un attimo era a un passo da Meret perché il Napoli voleva Navas o Kepa. Poi il Napoli ha cambiato idea, ha tenuto Meret e ha fatto una grande stagione”.

TERRACCIANO “È un buon portiere. Ma adesso il giro dei portieri non è più di quello di tre anni fa. La Lazio ha il portiere, la Roma ha il portiere, il Sassuolo forse può andare a prendere un portiere perché Consigli non è eterno, ma deve prendere una decisione anche su chi ha mandato a giocare”.

VICARIO-PARISI “Per una legge naturale di fine ciclo, Parisi e Vicario dovranno andare via da Empoli. Parisi lo puoi prendere con 12, Vicario ha una valutazione di 20 ma può essere abbattuta con contropartite tecniche giovani e con futuro assicurato. È un po’ come la storia di Frattesi, il Sassuolo sa di doverlo cedere. Ha parlato dieci minuti fa dicendo che il suo prossimo step di crescita sarà in Italia. Parisi, tra l’altro, è un vecchio tormentone dell’estate scorsa in casa Fiorentina. I viola lo ha chiesto nel momento sbagliato, eravamo a fine mercato, con l’Empoli che si era irrigidito per le situazioni legate a Kouamé e Zurkowski. Sarei molto sorpreso se Vicario restasse all’Empoli, ma il suo futuro è legato all’Inter. Onana è un grande portiere, non vogliono darlo via tecnicamente, ma tu lo hai preso a zero e lo potresti dare via a 60. Sarebbe una grande plusvalenza”.

LECCE “Baschirotto è stato seguito da molti. Il Lecce ha rinnovato la fiducia a Corvino, dopo la vittoria del campionato Primavera era un passaggio obbligato. Possiamo dire che Baschirotto è un Onana in miniatura, il Lecce lo ha preso 270mila euro. Sono le intuizioni che ti portano ad avere successo, come Strefezza o Hjulmand. Se arrivasse un’offerta in doppia cifra per Baschirtto, il Lecce potrebbe prenderla in considerazione. Non lo stiamo accostando alla Fiorentina, ma parliamo in generale”.

AMRABAT “Se andasse via Amrabat, io prenderei Hjulmand. Quanto è la sua valutazione? 15-18, diciamo 15 più bonus. È come la storia di Onana, se prendi 60, puoi spenderne 20. E qui nasce la domanda: quanto prende la Fiorentina da Amrabat? Non prendiamo in considerazione la Premier e la valutazione che gira di Rice. In Inghilterra tra di loro spendono soldi, giocano a rialzo. Poi dobbiamo considerare l’effetto Mondiale, viaggiamo al 25% in più di tariffa. Dopo il Mondiale, invece, devi togliere un 20% rispetto a quanto avrebbero speso a gennaio. Non significa svilire la valutazione, ma semplicemente di ridimensionarla. Dobbiamo aspettare”.

ATTACCANTI “Dobbiamo attenzionare Milik che tornerà all’OM. La Juve non lo riscatterà per 7 milioni. Io con la stessa tariffa, lo prenderei ieri. Dobbiamo monitorare Simeone, ovviamente non per la Fiorentina. Dobbiamo monitorare Nzola. Su quest’ultimo c’era un discorso aperto con la Roma che ora, però, monitora Scamacca che può partire anche in prestito. Poi dobbiamo vedere se il West Ham butta via un investimento da 40 milioni l’estate dopo. Queste sono situazioni che possono permettere una scrematura, ma siamo nel momento degli appunti sparsi. Poi andranno riordinati. La Fiorentina dovrà aggiungere un attaccante, ma non lo prenderei dall’estero. C’è bisogno di un attaccante già pronto. Quando lo aveva Lucci, Scamacca era una priorità della Fiorentina. Io Scamacca in Italia, classe ’99, in prestito con diritto di riscatto, lo prenderei. Anche uno come Milik sarebbe da prendere per fare il salto di qualità. Valutazione di Nzola? Oggi ti direi doppia cifra, prima ti avrei detto 16. Ora 11-12. È il classico attaccante che può piacere in Francia. Lo hanno proposto alla Lazio, ma non piace. Poi devi considerare l’aspetto caratteriale, non è un santo”.