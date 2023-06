5 giocatori della Fiorentina bocciati per l’anno prossimo. Igor verso l’Inghilterra. 2 acquisti al Viola Park

Il faccia a faccia tra Italiano e la società viola ha dato il via alla programmazione in vista della prossima stagione. Chi resta, chi deve andare via, quali sono i profili dei rinforzi da prendere. Il mercato della Fiorentina è iniziato venerdi scorso, da quando Italiano, Pradè, Barone e Commisso sono usciti dal ristorante su uno dei punti più belli del mondo. L’obiettivo comune e condiviso è quello di migliorare la squadra, come ha detto Commisso in conferenza stampa “Ci saranno giocatori che andranno via” a confermare quelle che sono state le indicazioni dell’allenatore

Ecco, partiamo da questi. Sono almeno 5 i giocatori bocciati. Questi lasceranno sicuramente la Fiorentina e lo faranno già nei prossimi 30 giorni. La società è al lavoro per chiudere il prima possibile le loro cessioni. Il primo è Igor che andrà certamente via, la sua destinazione, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà la Premier League. Poi ce ne sono altri 4. Un altro indiziato è Riccardo Sottil, quest’anno ha fatto fatica anche complice un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per tutta la prima parte di stagione. Anche per il suo bene è giusto che il percorso continui altrove.

Ma il lavoro della squadra mercato non si fermerà, fra un mese quando inizierà il ritiro almeno 2 acquisti dovranno essere presenti al Viola Park. Questo è quello che è nei progetti di questi giorni della squadra mercato viola in modo da permettere a Vincenzo Italiano di iniziare a lavorare nel migliore dei modi già dai primi giorni di raduno. Bisogna andare oltre quello che è sfuggito quest’anno.

