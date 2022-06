Repubblica, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: il contratto in scadenza un alleato per il prezzo 

Tra i vari nomi che sono stati accostati ai viola, c’è soprattutto Marcos Senesi. Centrale di difesa, classe ’97 e piede sinistro, argentino con passaporto italiano. Cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo prima dell’esordio in prima squa- dra e del passaggio, nel 2019, al Feyenoord per 7 milioni. Adesso il prezzo del suo cartellino varrebbe quasi il triplo ma il contratto in scadenza a giugno 2023 (proprio come per Milenkovic) spinge il club olandese a rivedere la valutazione. Alla Fiorentina piace, perché abile nel gioco aereo, perché giovane e di prospettiva e alla ricerca di un palcoscenico dal sapore europeo dove potersi definitivamente consacrare. Ci sono anche altre pretendenti, ma i viola sono vigili e al difensore argentino piacerebbe giocare nel campionato italiano. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, LA NAZIONE, FIORENTINA PRONTA A PROSEGUIRE CON TERRACCIANO TITOLARE NELLA PROSSIMA STAGIONE