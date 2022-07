David Hancko entra in orbita Feyenoord. Stando a quanto raccolto da TMW, gli olandesi sono a caccia di un difensore per sostituire uno degli obiettivi della difesa viola, Marcos Senesi, in procinto di lasciare il club olandese. Il possibile sostituto dell’argentino potrebbe essere David Hancko, difensore dello Sparta Praga e della nazionale slovacca ed ex Fiorentina. La richiesta è di 7 milioni di euro.