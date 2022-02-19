Nazione, Senesi e Dalot nel mirino della Fiorentina: vicini allo svincolo ma ostacolo ingaggio

Senesi è il difensore più seguito d'Europa, è concreta l'ipotesi asta a rialzo

slot gacor Senesi è uno dei difensori centrali più seguiti d'Europa e in Argentina sono convinti che non sia da trascurare l'ipotesi Fiorentina. L'unico vero rischio è che avvicinandosi allo svincolo si possa scatenare una vera e propria asta a rialzo: l'ingaggio è di quelli di prima fascia, stimato in almeno 2 milioni l'anno. Dalot è un terzino moderno. L'ingaggio non è affatto trascurabile, almeno attorno ai 3,5 milioni. Il calcio italiano è da sempre il suo sogno. Il contratto è agli sgoccioli scadrà nel 2023. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ALLEGRI FRECCIATA ALLA FIORENTINA: “VLAHOVIC GIOCAVA IN UNA SQUADRA CHE FA UNA PARTITA A SETTIMANA”

https://www.labaroviola.com/allegri-frecciata-alla-fiorentina-vlahovic-giocava-in-una-squadra-che-fa-una-partita-a-settimana/166053/