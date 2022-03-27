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Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni

In questa sosta causa nazionale Nicolas Burdisso, il braccio destro di Daniele Pradè, è volato in Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 11:55
Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni -
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Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il viaggio in Sud America di Nicolas Burdisso può regalare sorprese e curiosità importanti. Un viaggio subito inquadrato bene dai social e dai giornali del posto. Il dirigente della Fiorentina è stato intercettato nella tribuna vip sugli spalti di Argentinos Junior-Velez ed è stato anche visto al fischio d’inizio di Argentina-Venezuela, valida per le qualificazione al Mondiale.

Da monitorare potrebbe infatti essere la posizione dell’esterno offensivo del Velez, Luca Orellano. Elemento molto quotato in Argentina, Orellano (classe 2000) è già finito nel mirino di altri club europei. Ancora ’abbordabile’ (almeno si sussurra) la valutazione che non supera i 10 milioni.

Di sicuro – ma qui l’Argentina non c’entra –, Burdisso rimane sulle tracce di Agustin Alvarez (classe 2001), attaccante con passaporto dell’Uruguay, sotto contratto con il Penarol e che potrebbe sbarcare in Europa per una cifra (proprio come Orellano) vicina ai 10 milioni di euro.

NON SONO ANCORA CHIARE LE CONDIZIONI DI PIATEK

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