Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni

In questa sosta causa nazionale Nicolas Burdisso, il braccio destro di Daniele Pradè, è volato in Argentina

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il viaggio in Sud America di Nicolas Burdisso può regalare sorprese e curiosità importanti. Un viaggio subito inquadrato bene dai social e dai giornali del posto. Il dirigente della Fiorentina è stato intercettato nella tribuna vip sugli spalti di Argentinos Junior-Velez ed è stato anche visto al fischio d’inizio di Argentina-Venezuela, valida per le qualificazione al Mondiale.

Da monitorare potrebbe infatti essere la posizione dell’esterno offensivo del Velez, Luca Orellano. Elemento molto quotato in Argentina, Orellano (classe 2000) è già finito nel mirino di altri club europei. Ancora ’abbordabile’ (almeno si sussurra) la valutazione che non supera i 10 milioni.

Di sicuro – ma qui l’Argentina non c’entra –, Burdisso rimane sulle tracce di Agustin Alvarez (classe 2001), attaccante con passaporto dell’Uruguay, sotto contratto con il Penarol e che potrebbe sbarcare in Europa per una cifra (proprio come Orellano) vicina ai 10 milioni di euro.

NON SONO ANCORA CHIARE LE CONDIZIONI DI PIATEK

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