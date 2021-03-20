Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"
Spunta un nuovo nome per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2021 18:03
Uno sguardo al calciomercato della Fiorentina. Marcos Senesi secondo Nicolò Schira, il quale l'ha scritto su Twitter, è stato cercato sia dai viola che dal Napoli. Il difensore argentino gioca nel Feyenoord.
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