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Calamai: "Vlahovic al 70% resterà un giocatore della Fiorentina"

Calamai ha scritto del futuro di Vlahovic alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2021 17:54
Calamai: "Vlahovic al 70% resterà un giocatore della Fiorentina" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato sui social il possibile prolungamento di contratto dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Ecco il suo tweet: "Vlahovic al 70% resterà. Il prossimo anno alla Fiorentina. Il restante trenta per cento se lo dividono Roma e Milan".

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