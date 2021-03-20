Calamai: "Vlahovic al 70% resterà un giocatore della Fiorentina"
Calamai ha scritto del futuro di Vlahovic alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2021 17:54
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato sui social il possibile prolungamento di contratto dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic.
Ecco il suo tweet: "Vlahovic al 70% resterà. Il prossimo anno alla Fiorentina. Il restante trenta per cento se lo dividono Roma e Milan".
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