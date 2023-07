Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, i contatti per Nico Dominguez, centrocampista del Bologna hanno fatto rispuntare un vecchio palino per la difesa, accanto alla pista Josip Sutalo della Dinamo Zagabria e Murillo del Corinthias rispunta quella di Marcos Senesi, centrale che si trova al Bournemouth. L’agente è lo stesso di Dominguez.

