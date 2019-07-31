TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo

La Fiorentina ha avviato i contatti per il difensore argentino ventiduenne Marcos Senesi che gioca nel San Lorenzo. Il giocatore è stato cercato da tanti club e potrebbe diventare un giocatore della F...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2019 17:33

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