TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo
La Fiorentina ha avviato i contatti per il difensore argentino ventiduenne Marcos Senesi che gioca nel San Lorenzo. Il giocatore è stato cercato da tanti club e potrebbe diventare un giocatore della F...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 17:33
La Fiorentina ha avviato i contatti per il difensore argentino ventiduenne Marcos Senesi che gioca nel San Lorenzo. Il giocatore è stato cercato da tanti club e potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina nelle prossime settimane.
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