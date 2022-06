Corriere dello Sport, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: la Fiorentina lavora sottotraccia 

Non da oggi, l’elemento preferito è Marcos Senesi. Piace a Vincenzo Italiano, piace agli uomini di mercato viola sempre nell’ottica di quel progetto condiviso che ha nel difensore argentino un nome che mette tutti d’accordo: scadenza 2023 per Milenkovic, scadenza 2023 per Senesi, classe 1997 il primo, classe 1997 il secondo, personalità e forza fisica li accomunano, e perfino il prezzo del cartellino più o meno è lo stesso considerando le condizioni contrattuali che lo determinano in larga parte. Qualche “resistenza” in più viene dal Nazionale albiceleste: dopo 116 presenze con la maglia del Feyenoord, Senesi vuole misurarsi in una squadra che giochi in Champions League e il buon numero di club che si sono messi sulle sue tracce conferma tutte le difficoltà di una trattativa che la Fiorentina continua a mantenere viva sottotraccia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

