Pradè precisa: “Belotti mai cercato, non so chi sia l’agente. Senesi non ci interessa perchè sinistro”

Nel corso della conferenza stampa di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato anche di alcuni nomi legati al mercato in entrata, queste le sue parole:

“Belotti non lo abbiamo mai voluto, non so nemmeno come si chiama il suo agente. Senesi non ci interessa perchè è un sinistro e se parte Milenkovic ci serve un destro. Per quanto riguarda Bajrami non ho riscontri. Praet lo conosco ma non cerchiamo un giocatore con quelle caratteristiche, anche Puig non lo abbiamo mai cercato”