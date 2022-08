Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito

Milenkovic, dentro o fuori. Dragowski, dentro o fuori. Volti nuovi in rosa? E’ probabile. Ma senza fretta. L’agenda dei tempi del mercato della Fiorentina scandisce bene i suoi appuntamenti. E così, mentre quella di domenica (con proiezione di possibili esiti definitivi a mercoledì) sarà una giornata preziosa per capire il futuro di Milenkovic, nelle prossime 48 ore (e si torna quindi ancora a mercoledì) potrebbe consumarsi il passaggio di Dragowski allo Spezia.

Poi… poi, appunto, ci sarà il tempo di riordinare le idee e guardare a che cosa accadrà nella seconda parte della settimana. L’Ajax è in attesa della proposta definitiva della Fiorentina per Schuurs, ma evidentemente il centrale non è l’unico candidato per il dopo Nikola. La tentazione di ritentare la via del prestito di Kumbulla (Roma) è forte, ma le sorprese potrebbero arrivare dal mercato sudamericano. Ricordate quanto il club viola si era avvicinato (in inverno) a Senesi del Feyenoord? Occhio, insomma, alle combinazioni a sorpresa che Barone e Pradè potrebbero aver programmato nell’attesa di ricevere la proposta giusta per Milenkovic. Lo scrive La Nazione.

