Notizie Schuurs Fiorentina

Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito
01 agosto 2022 06:21
Dalla Turchia confermano: Fiorentina sulle tracce di Schuurs. Ipotesi viola in caso di addio di Milenkovic
30 luglio 2022 21:42
Nazione, Fiorentina su Schuurs, vale 12 milioni: deciderà il suo futuro a metà della prossima settimana
30 luglio 2022 07:32
Ag. Schuurs: "Torino candidato importante, ma non è solo. Nei prossimi giorni capiremo se resterà o partirà"
29 luglio 2022 15:56
Nazione, se parte Milenkovic piace Schuurs dell'Ajax. Ci sono anche Torino e Bologna
29 luglio 2022 12:19
Tuttosport, non solo la Fiorentina su Schuurs, c'è anche il Torino: servono 12 milioni di euro
24 luglio 2022 22:14
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