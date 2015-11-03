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Notizie Schuurs Fiorentina

Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito

01 agosto 2022 06:21

Dalla Turchia confermano: Fiorentina sulle tracce di Schuurs. Ipotesi viola in caso di addio di Milenkovic

30 luglio 2022 21:42

Nazione, Fiorentina su Schuurs, vale 12 milioni: deciderà il suo futuro a metà della prossima settimana

30 luglio 2022 07:32

Ag. Schuurs: "Torino candidato importante, ma non è solo. Nei prossimi giorni capiremo se resterà o partirà"

29 luglio 2022 15:56

Nazione, se parte Milenkovic piace Schuurs dell'Ajax. Ci sono anche Torino e Bologna

29 luglio 2022 12:19

Tuttosport, non solo la Fiorentina su Schuurs, c'è anche il Torino: servono 12 milioni di euro

24 luglio 2022 22:14

Di Marzio: "Se parte Milenkovic, la Fiorentina pensa a Schuurs dell'Ajax. Piace anche al Bologna"

21 luglio 2022 23:37

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