Nazione, se parte Milenkovic piace Schuurs dell’Ajax. Ci sono anche Torino e Bologna

Perr Schuurs è nel mirino della Fiorentina. Come riportato da La Nazione nel caso in cui Milenkovic dovesse lasciare la società viola (si parla di una cifra non inferiore ai 15 milioni), la dirigenza gigliata dovrebbe tornare velocemente sul mercato. Nell ultime ore è tornato di moda il nome del difensore centrale dell’Ajax che ricorda fisicamente Milenkovic per stazza e capacità di colpire di testa.