Nazione, Fiorentina su Schuurs, vale 12 milioni: deciderà il suo futuro a metà della prossima settimana

Così la rosa dei difensori (almeno quelli scoperti fino ad oggi) nel mirino del club viola conta su un pacchetto di elementi che Italiano potrebbe mettere subito all’opera nel caso si creasse il vuoto di Milenkovic. Perr Schuurs (Ajax) è senza dubbio il centrale che renderebbe meno in salita l’addio del serbo. Il giocatore è sul mercato, ha una valutazione di poco superiore ai 12 milioni e la concorrenza (almeno quella italiana) non sembra imbattibile. La Fiorentina si è inserita fra l’interesse del Torino e il contatto Bologna-Ajax, portando a casa un dato non trascurabile: Shuurs deciderà il suo futuro a metà della prossima settimana. Guarda caso, negli stessi giorni in cui è atteso il sì o il no di Milenkovic ai viola. Lo scrive La Nazione.

