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Notizie Kumbulla Fiorentina

Kumbulla loda Bove: “Edoardo è un ragazzo d’oro, è molto intelligente. Lo seguo sempre con affetto”

16 novembre 2024 13:54

Fiorentina, idea Kumbulla per l'estate. Il centrale albanese piace anche a Torino, Lecce e Bologna

14 marzo 2023 13:02

Da Roma: Mourinho vuole N'Dicka, ma prima deve uscire Kumbulla. C'è la Fiorentina (da tempo)

25 novembre 2022 21:07

Kumbulla fatica a trovare spazio con Mourinho: la Fiorentina ci pensa concretamente per gennaio

11 novembre 2022 18:45

Nazione, l'Ajax aspetta la Fiorentina per Schuurs. Ma c'è anche Kumbulla nelle idee dei viola

01 agosto 2022 14:03

Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito

01 agosto 2022 06:21

Tirreno, opportunità Kumbulla per il post Milenkovic. Il difensore della Roma potrebbe scavalcare Cistana

24 luglio 2022 16:30

CorSport, casting per il dopo Milenkovic: non solo Le Normand, vive le ipotesi Mbemba e Kumbulla

14 luglio 2022 16:37

Nazione, torna di moda Kumbulla per la difesa della Fiorentina: si punterebbe al prestito

11 luglio 2022 07:57

Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"

17 gennaio 2022 16:56

Tuttosport, Kumbulla è la tentazione della Fiorentina per rinforzare la difesa: Nastasic resta

16 gennaio 2022 10:57

Il Messaggero conferma: "Kumbulla piace alla Fiorentina, può lasciare la Roma già a gennaio"

12 gennaio 2022 09:56

Ceccarini svela: "La Fiorentina cerca un difensore. Tra le idee dei gigliati c'è Kumbulla"

11 gennaio 2022 21:18

Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"

05 gennaio 2022 16:11

Kumbulla alla Fiorentina per sostituire Milenkovic? Sconcerti: "È un sopravvalutato, non mi piace"

05 gennaio 2022 10:02

Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''

03 gennaio 2022 17:18

La Fiorentina vuole Kumbulla? Forse a giugno, adesso l'obiettivo è recuperare Nastasic

02 gennaio 2022 20:02

Nazione, Kumbulla torna nel mirino della Fiorentina: accetterebbe la viola, a Roma poco spazio

02 gennaio 2022 09:26

Kumbulla come Amrabat, venduto a 25 milioni, la Roma lo mette sul mercato, c'è anche la Fiorentina

29 dicembre 2021 14:50

Gazzetta, Kumbulla la nuova idea della Fiorentina: la Roma aspetta un'offerta concreta

29 dicembre 2021 12:18

Kumbulla: "Dobbiamo dare un segnale, dopo la partita persa contro il Milan"

03 marzo 2021 20:30

Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla

18 settembre 2020 07:03

Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."

15 settembre 2020 20:04

Kumbulla: "Un'altra grande sfida. Una vittoria sfumata all'ultimo minuto"

12 luglio 2020 23:55

Nazione, il prezzo di Milenkovic grazie a Kumbulla schizza a 35 milioni. Milan in pole, inserisce Paquetà?

30 giugno 2020 09:50

Sportmediaset, Kumbulla ad un passo dalla Lazio. L'obiettivo viola sarà biancoceleste per 18 milioni

25 giugno 2020 22:42

Nazione, Paquetà ora è un affare, a 30 milioni si può chiudere. Berardi? Lui no

15 giugno 2020 11:45

Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti

27 maggio 2020 10:03

Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa

25 maggio 2020 09:14

Gazzetta, Su Kumbulla si scatenerà una vera e propria asta sulla base di 25 milioni: non solo la Fiorentina su di lui

24 maggio 2020 17:55

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Di Gennaro: "Milenkovic, Chiesa e Castrovilli dovrebbero essere i pilastri della Fiorentina. Kumbulla..."

11 maggio 2020 21:56

Nazione, Kumbulla alla Fiorentina? Si può. L’Hellas Verona spara: 30 milioni

06 maggio 2020 09:46

Corriere Fiorentino, Pezzella lascerà Firenze? Kumbulla e Rugani nel mirino della Fiorentina

03 maggio 2020 11:04

Corriere di Verona, Fiorentina su Kumbulla: l'Hellas lo valuta 25-28 milioni

30 aprile 2020 14:04

Gazzetta, l'Hellas Verona apre alla cessione di Kumbulla: si aprirà un'asta sulla base di 30 milioni circa

21 aprile 2020 12:53

Kumbulla, il Verona chiede 20 milioni per il suo gioiello. Su di lui Fiorentina e Napoli, i dettagli

20 aprile 2020 14:50

Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares

17 aprile 2020 12:43

Esclusiva Lakti: "La sorpresa di Moena. Commisso gran persona. Tornerò dopo la gavetta.."

08 aprile 2020 13:35

La Nazione, l'Inter offre alla Fiorentina Nainggolan, ma Chiesa non c'entra. Riscatto a 20 milioni

08 aprile 2020 09:20

Commisso pronto ad un maxi-investimento: Malinovskyi e Kumbulla nel mirino della Fiorentina

03 aprile 2020 10:32

Kumbulla, l'Everton piomba sul difensore e sfida la Fiorentina per averlo dal Verona. I dettagli

01 aprile 2020 20:48

Nazione, Fiorentina su Kumbulla: l’Hellas Verona chiede per lui 20 milioni

01 aprile 2020 10:51

Gazzetta, La Fiorentina mette nel mirino Kumbulla. La sua valutazione? 25-30 milioni

31 marzo 2020 10:54

CorSport, Tutti pazzi per Kumbulla. Il suo costo? 30 milioni. La Fiorentina fa dei sondaggi

19 febbraio 2020 11:21

Da Verona, la Fiorentina vuole prendere anche Kumbulla, costo 30 milioni, sfida a Inter e Juventus

12 febbraio 2020 18:42

Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"

24 gennaio 2020 09:50

La Repubblica, per l'estate la Fiorentina ci proverà per Amrabat e Kumbulla dell'Hellas Verona

23 gennaio 2020 11:28

Amrabat vuole la Fiorentina, può essere viola per 17 milioni. Su Kumbulla...

21 gennaio 2020 12:44

Nazione, oggi i viola incontrano l'Hellas per Amrabat (affare da 32 mln) e per Kumbulla

20 gennaio 2020 13:05

Nazione, la Fiorentina vorrebbe l'ok di Kumbulla, operazione da 17 mln. Amrabat vicino al Napoli

19 gennaio 2020 13:10

"La Fiorentina si è inserita tra il Napoli e Amrabat. Pradè vuole anche Kumbulla, costa 20 milioni

18 gennaio 2020 02:25

La Fiorentina fa sul serio per Kumbulla, offerto Sottil per 18 mesi e 7 milioni di euro

14 gennaio 2020 14:14

Kumbulla nel mirino dei viola: 12 milioni cash oppure 7 milioni più Sottil

13 gennaio 2020 11:08

Sky, degli osservatori della Fiorentina sono andati a Verona a visionare il difensore Kumbulla

12 gennaio 2020 19:11

Nazione, il nuovo nome che spunta per la difesa è Kumbulla. L’Hellas lo valuta 10 milioni

12 gennaio 2020 10:31

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