Notizie Kumbulla Fiorentina

Kumbulla loda Bove: “Edoardo è un ragazzo d’oro, è molto intelligente. Lo seguo sempre con affetto”
16 novembre 2024 13:54
Fiorentina, idea Kumbulla per l'estate. Il centrale albanese piace anche a Torino, Lecce e Bologna
14 marzo 2023 13:02
Da Roma: Mourinho vuole N'Dicka, ma prima deve uscire Kumbulla. C'è la Fiorentina (da tempo)
25 novembre 2022 21:07
Kumbulla fatica a trovare spazio con Mourinho: la Fiorentina ci pensa concretamente per gennaio
11 novembre 2022 18:45
Nazione, l'Ajax aspetta la Fiorentina per Schuurs. Ma c'è anche Kumbulla nelle idee dei viola
01 agosto 2022 14:03
Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito
01 agosto 2022 06:21
Tirreno, opportunità Kumbulla per il post Milenkovic. Il difensore della Roma potrebbe scavalcare Cistana
24 luglio 2022 16:30
CorSport, casting per il dopo Milenkovic: non solo Le Normand, vive le ipotesi Mbemba e Kumbulla
14 luglio 2022 16:37
Nazione, torna di moda Kumbulla per la difesa della Fiorentina: si punterebbe al prestito
11 luglio 2022 07:57
Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"
17 gennaio 2022 16:56
Tuttosport, Kumbulla è la tentazione della Fiorentina per rinforzare la difesa: Nastasic resta
16 gennaio 2022 10:57
Il Messaggero conferma: "Kumbulla piace alla Fiorentina, può lasciare la Roma già a gennaio"
12 gennaio 2022 09:56
Ceccarini svela: "La Fiorentina cerca un difensore. Tra le idee dei gigliati c'è Kumbulla"
11 gennaio 2022 21:18
Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"
05 gennaio 2022 16:11
Kumbulla alla Fiorentina per sostituire Milenkovic? Sconcerti: "È un sopravvalutato, non mi piace"
05 gennaio 2022 10:02
Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''
03 gennaio 2022 17:18
La Fiorentina vuole Kumbulla? Forse a giugno, adesso l'obiettivo è recuperare Nastasic
02 gennaio 2022 20:02
Nazione, Kumbulla torna nel mirino della Fiorentina: accetterebbe la viola, a Roma poco spazio
02 gennaio 2022 09:26
Kumbulla come Amrabat, venduto a 25 milioni, la Roma lo mette sul mercato, c'è anche la Fiorentina
29 dicembre 2021 14:50
Gazzetta, Kumbulla la nuova idea della Fiorentina: la Roma aspetta un'offerta concreta
29 dicembre 2021 12:18
Kumbulla: "Dobbiamo dare un segnale, dopo la partita persa contro il Milan"
03 marzo 2021 20:30
Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla
18 settembre 2020 07:03
Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."
15 settembre 2020 20:04
Kumbulla: "Un'altra grande sfida. Una vittoria sfumata all'ultimo minuto"
12 luglio 2020 23:55
Nazione, il prezzo di Milenkovic grazie a Kumbulla schizza a 35 milioni. Milan in pole, inserisce Paquetà?
30 giugno 2020 09:50
Sportmediaset, Kumbulla ad un passo dalla Lazio. L'obiettivo viola sarà biancoceleste per 18 milioni
25 giugno 2020 22:42
Nazione, Paquetà ora è un affare, a 30 milioni si può chiudere. Berardi? Lui no
15 giugno 2020 11:45
Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti
27 maggio 2020 10:03
Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa
25 maggio 2020 09:14
Gazzetta, Su Kumbulla si scatenerà una vera e propria asta sulla base di 25 milioni: non solo la Fiorentina su di lui
24 maggio 2020 17:55
Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi
13 maggio 2020 09:29
Di Gennaro: "Milenkovic, Chiesa e Castrovilli dovrebbero essere i pilastri della Fiorentina. Kumbulla..."
11 maggio 2020 21:56
Nazione, Kumbulla alla Fiorentina? Si può. L’Hellas Verona spara: 30 milioni
06 maggio 2020 09:46
Corriere Fiorentino, Pezzella lascerà Firenze? Kumbulla e Rugani nel mirino della Fiorentina
03 maggio 2020 11:04
Corriere di Verona, Fiorentina su Kumbulla: l'Hellas lo valuta 25-28 milioni
30 aprile 2020 14:04
Gazzetta, l'Hellas Verona apre alla cessione di Kumbulla: si aprirà un'asta sulla base di 30 milioni circa
21 aprile 2020 12:53
Kumbulla, il Verona chiede 20 milioni per il suo gioiello. Su di lui Fiorentina e Napoli, i dettagli
20 aprile 2020 14:50
Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares
17 aprile 2020 12:43
Esclusiva Lakti: "La sorpresa di Moena. Commisso gran persona. Tornerò dopo la gavetta.."
08 aprile 2020 13:35
La Nazione, l'Inter offre alla Fiorentina Nainggolan, ma Chiesa non c'entra. Riscatto a 20 milioni
08 aprile 2020 09:20
Commisso pronto ad un maxi-investimento: Malinovskyi e Kumbulla nel mirino della Fiorentina
03 aprile 2020 10:32
Kumbulla, l'Everton piomba sul difensore e sfida la Fiorentina per averlo dal Verona. I dettagli
01 aprile 2020 20:48
Nazione, Fiorentina su Kumbulla: l’Hellas Verona chiede per lui 20 milioni
01 aprile 2020 10:51
Gazzetta, La Fiorentina mette nel mirino Kumbulla. La sua valutazione? 25-30 milioni
31 marzo 2020 10:54
CorSport, Tutti pazzi per Kumbulla. Il suo costo? 30 milioni. La Fiorentina fa dei sondaggi
19 febbraio 2020 11:21
Da Verona, la Fiorentina vuole prendere anche Kumbulla, costo 30 milioni, sfida a Inter e Juventus
12 febbraio 2020 18:42
Lakti: "Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede. Kumbulla è davvero forte"
24 gennaio 2020 09:50
La Repubblica, per l'estate la Fiorentina ci proverà per Amrabat e Kumbulla dell'Hellas Verona
23 gennaio 2020 11:28
Amrabat vuole la Fiorentina, può essere viola per 17 milioni. Su Kumbulla...
21 gennaio 2020 12:44
Nazione, oggi i viola incontrano l'Hellas per Amrabat (affare da 32 mln) e per Kumbulla
20 gennaio 2020 13:05
Nazione, la Fiorentina vorrebbe l'ok di Kumbulla, operazione da 17 mln. Amrabat vicino al Napoli
19 gennaio 2020 13:10
"La Fiorentina si è inserita tra il Napoli e Amrabat. Pradè vuole anche Kumbulla, costa 20 milioni
18 gennaio 2020 02:25
La Fiorentina fa sul serio per Kumbulla, offerto Sottil per 18 mesi e 7 milioni di euro
14 gennaio 2020 14:14
Kumbulla nel mirino dei viola: 12 milioni cash oppure 7 milioni più Sottil
13 gennaio 2020 11:08
Sky, degli osservatori della Fiorentina sono andati a Verona a visionare il difensore Kumbulla
12 gennaio 2020 19:11
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