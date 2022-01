La Fiorentina vuole Kumbulla? Forse a giugno, adesso l’obiettivo è recuperare Nastasic

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina non si muove solo in attacco ma pensa anche a come rinforzarsi in difesa, da giorni circola il nome di Marash Kumbulla. Il centrale albanese, di proprietà della Roma, che piaceva alla società viola già ai tempi del Verona, non sta trovando spazio con Mourinho e Firenze potrebbe essere una destinazione appetibile anche in relazione all’andamento convincente in campionato. La Fiorentina potrebbe muoversi per arrivare al classe 2000 anche a giugno, dato che nell’immediato si punta comunque a recuperare Nastasic, centrale arrivo a luglio, ma che non ha lasciato molte tracce in campo, per colpa anche di alcuni infortuni.

AMRABAT NON VUOLE ANDARE AL CAGLIARI