Dal Marocco, Amrabat fa sapere che non vuole andare al Cagliari perchè in zona retrocessione

Secondo quanto riportato dal portale marocchino Lions De L’Atlas, il centrocampista della Fiorentina Amrabat ha fatto sapere alla società viola che non vuole trasferirsi a gennaio al Cagliari perchè il club sardo è in lotta per la retrocessione e dunque un club non all’altezza delle sue ambizioni. Ricordiamo che il centrocampista marocchino viola è stato acquistato dalla Fiorentina per la cifra vicina ai 25 milioni di euro due anni fa dal Verona.

