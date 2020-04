Secondo quanto riportato questa mattina dalla Nazione, l’Inter, nell’ambito dei discorsi per i prestiti di Biraghi e Dalbert, vuole offrire alla Fiorentina il cartellino di Radja Nainggolan con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro dato che ormai pare scontata la sua separazione dal Cagliari per via di un ingaggio troppo pesante. La società nerazzurra, in cambio di questo “favore”, vorrebbe essere lasciata campo libero per l’acquisizione di Kumbulla, centrale difensivo classe 2000 del Verona, su cui ha messo gli occhi anche la società viola.