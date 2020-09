Il giornalista del Corriere dello Sport e La Repubblica, Massimo Basile, ha commentato su Twitter la scelta della Roma di prendere il difensore Kumbulla dal Verona.

Queste le sue dichiarazioni: “Se confermato, Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Giovane in grado di non farmi rimpiangere troppo Milenkovic. Ma visto che la difesa viola ha fatto bene e lui è un pilastro, venderlo non avrebbe senso, se non è lui a voler partire”.

https://www.labaroviola.com/sfuma-ricci-per-fiorentina-di-marzio-accordo-ad-un-passo-tra-empoli-parma/114086/