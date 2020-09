Sfuma il colpo Ricci per la Fiorentina. Di Marzio: “Accordo ad un passo tra Empoli e Parma”

Secondo quanto riportato sul sito del noto giornalista di Sky, Gianlucadimarzio.com, Samuel Ricci sarebbe vicinissimo al trasferirsi a Parma. Come si legge, Parma e Empoli sarebbero molto vicini nel chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: il club toscano chiede 15 milioni complessivi per l’operazione, divisi in 2 per il prestito e 13 per il riscatto, mentre il Parma cercherebbe di abbassare le richieste offrendo 12 totali. La distanza è poca e, secondo Di Marzio, nelle prossime ore l’affare potrebbe concludersi, facendo arrivare il giovane centrocampista Ricci alla corte di Fabio Liverani.