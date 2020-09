Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva del giovane talento, Samuele Ricci, che piace molto alla Fiorentina: “Il giocatore era risultato positivo al tampone, ma il test del giorno dopo era già risultato negativo. Calciatore predestinato, è al 70% delle sue possibilità. Avrà tempo e modo di completarsi a livello fisico. Non lo dice ma vorrebbe andare via. È un ragazzo giovane e pulito e magari certe differenze non le coglie. Il percorso di completamento può farlo da noi. Per diventare un giocatore importante da fare almeno un campionato in Serie A”.

