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Notizie Ricci Fiorentina

Nazione: “Fiorentina su Ricci ma affare complicato. Frendrup? Servono almeno 25 milioni”

16 giugno 2025 09:04

Ricci: "Pareggio che dà fiducia. Potevo giocare alla Fiorentina, ma contento di aver scelto Empoli"

19 gennaio 2025 15:58

Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"

04 marzo 2024 00:31

Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"

03 marzo 2024 12:55

Ricci manda vistosamente a fan***o l'arbitro, l'arbitro gli dà il secondo giallo. Follia e rosso giusto

02 marzo 2024 21:53

Ricci è già in clima partita: "Nessuna distrazione dalle vacanze, pensiamo già alla Fiorentina"

24 dicembre 2023 15:45

Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"

03 luglio 2023 10:59

Gazzetta, Ricci piace alla Fiorentina, folta concorrenza dalla Premier per il "piccolo Jorginho"

08 gennaio 2022 10:00

CorSport, Ricci, c'è il Bologna ma l'ostacolo si chiama Fiorentina e soprattutto Italiano

02 agosto 2021 11:55

Gazzetta, Ricci-Fiorentina in stand-by. Occhio alla forte concorrenza dalla Spagna e Turchia

17 luglio 2021 09:34

La Nazione, a Italiano piace Ricci dell'Empoli. Attenzione anche a Parisi e Bajrami

14 luglio 2021 09:52

Nazione, la Fiorentina molla Ricci si cerca un nome diverso per la regia del centrocampo viola

13 luglio 2021 14:01

Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"

03 luglio 2021 15:13

Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato 

03 luglio 2021 08:05

Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite

02 luglio 2021 10:02

Nazione, Saponara con Italiano vicino alla permanenza. Ricci può arrivare alla Fiorentina

29 giugno 2021 10:31

CorSport, Ricci il regista che torna nel mirino della Fiorentina: non ha rinnovato con lo Spezia

28 giugno 2021 09:37

CorSport, Sensi resta nella lista della Fiorentina. Ci sono anche Ricci e Torreira

12 giugno 2021 11:16

Gazzetta, Bastoni rinnova con lo Spezia. Ricci? Fiorentina in pole, fatta l'offerta, occhio alla Samp

10 giugno 2021 08:41

Gazzetta, Ricci, futuro lontano dallo Spezia? C’è la Fiorentina alla finestra, occhio alla Samp

01 giugno 2021 09:07

Gazzetta, Ricci, da tempo la Fiorentina è su di lui ma occhio alla Premier: è nel mirino del Leicester

22 maggio 2021 11:58

Gazzetta, la Fiorentina piomba su Ricci dello Spezia che è in scadenza. Occhio anche al Bologna

15 febbraio 2021 12:54

Empoli si coccola il talento Ricci, non parte a gennaio. Lo vuole la Fiorentina, duello con Milan e Napoli

09 dicembre 2020 16:10

Ds Empoli: "Ricci-Fiorentina? Tante chiacchere. Terzic e Zurkowski stanno lavorando per tornare da protagonisti"

12 novembre 2020 22:36

Corsi: "In estate si parlerà del futuro di Ricci. Sarri alla Fiorentina..."

16 ottobre 2020 16:12

Pedullà, la verità su Ricci: al Parma piace ma non lo prenderà, resta vivo l'interesse della Fiorentina

17 settembre 2020 07:34

Sfuma il colpo Ricci per la Fiorentina. Di Marzio: "Accordo ad un passo tra Empoli e Parma"

15 settembre 2020 17:43

Pedullà: "Torreira obiettivo principale della Fiorentina. Commisso vuole accontentare Iachini"

12 settembre 2020 14:48

Corsi: "Ricci non lo dice ma vorrebbe andare via. Può diventare..."

10 settembre 2020 17:17

Di Marzio, Fiorentina in pole per Ricci. L'Empoli chiede 15 milioni, i viola ne offrono 11

09 settembre 2020 17:41

CorFio, Bonaventura-Fiorentina? C'è il sì di Jack. Ricci? Pradè prepara l'offerta da 15 milioni

04 settembre 2020 09:37

Di Marzio, Fiorentina in pole per Ricci dell'Empoli. La sua valutazione è di 12-15 milioni

03 settembre 2020 13:19

Nazione, Chiesa, cessione e liquidità nelle casse della Fiorentina per piazzare tre colpi

29 agosto 2020 08:18

Repubblica, la Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo: Nainggolan è il primo nome. Gli altri...

13 agosto 2020 08:40

Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...

11 agosto 2020 10:50

Gazzetta, Ricci ha stregato tutti ma la Fiorentina è in pole. Potrebbe arrivare in viola per...

11 agosto 2020 08:28

Pedullà, Ricci dell'Empoli è sempre più vicino alla Fiorentina, contatti intensificati. Il Napoli...

10 agosto 2020 13:24

Nazione, 45 milioni per De Paul? No, non più. L'idea della Fiorentina è quella di inserire nella trattativa...

10 agosto 2020 07:51

Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV

08 giugno 2020 11:21

Tuttosport, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Ricci: l'Empoli prepara un incasso da 15 milioni

05 giugno 2020 18:53

Sportmediaset, Tutti pazzi per il giovane Ricci: la Fiorentina l'ha messo nel mirino

04 giugno 2020 19:22

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