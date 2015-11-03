Notizie Ricci Fiorentina

Nazione: “Fiorentina su Ricci ma affare complicato. Frendrup? Servono almeno 25 milioni”
16 giugno 2025 09:04
Ricci: "Pareggio che dà fiducia. Potevo giocare alla Fiorentina, ma contento di aver scelto Empoli"
19 gennaio 2025 15:58
Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"
04 marzo 2024 00:31
Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"
03 marzo 2024 12:55
Ricci manda vistosamente a fan***o l'arbitro, l'arbitro gli dà il secondo giallo. Follia e rosso giusto
02 marzo 2024 21:53
Ricci è già in clima partita: "Nessuna distrazione dalle vacanze, pensiamo già alla Fiorentina"
24 dicembre 2023 15:45
Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"
03 luglio 2023 10:59
Gazzetta, Ricci piace alla Fiorentina, folta concorrenza dalla Premier per il "piccolo Jorginho"
08 gennaio 2022 10:00
CorSport, Ricci, c'è il Bologna ma l'ostacolo si chiama Fiorentina e soprattutto Italiano
02 agosto 2021 11:55
Gazzetta, Ricci-Fiorentina in stand-by. Occhio alla forte concorrenza dalla Spagna e Turchia
17 luglio 2021 09:34
La Nazione, a Italiano piace Ricci dell'Empoli. Attenzione anche a Parisi e Bajrami
14 luglio 2021 09:52
Nazione, la Fiorentina molla Ricci si cerca un nome diverso per la regia del centrocampo viola
13 luglio 2021 14:01
Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"
03 luglio 2021 15:13
Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato
03 luglio 2021 08:05
Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite
02 luglio 2021 10:02
Nazione, Saponara con Italiano vicino alla permanenza. Ricci può arrivare alla Fiorentina
29 giugno 2021 10:31
CorSport, Ricci il regista che torna nel mirino della Fiorentina: non ha rinnovato con lo Spezia
28 giugno 2021 09:37
CorSport, Sensi resta nella lista della Fiorentina. Ci sono anche Ricci e Torreira
12 giugno 2021 11:16
Gazzetta, Bastoni rinnova con lo Spezia. Ricci? Fiorentina in pole, fatta l'offerta, occhio alla Samp
10 giugno 2021 08:41
Gazzetta, Ricci, futuro lontano dallo Spezia? C’è la Fiorentina alla finestra, occhio alla Samp
01 giugno 2021 09:07
Gazzetta, Ricci, da tempo la Fiorentina è su di lui ma occhio alla Premier: è nel mirino del Leicester
22 maggio 2021 11:58
Gazzetta, la Fiorentina piomba su Ricci dello Spezia che è in scadenza. Occhio anche al Bologna
15 febbraio 2021 12:54
Empoli si coccola il talento Ricci, non parte a gennaio. Lo vuole la Fiorentina, duello con Milan e Napoli
09 dicembre 2020 16:10
Ds Empoli: "Ricci-Fiorentina? Tante chiacchere. Terzic e Zurkowski stanno lavorando per tornare da protagonisti"
12 novembre 2020 22:36
Corsi: "In estate si parlerà del futuro di Ricci. Sarri alla Fiorentina..."
16 ottobre 2020 16:12
Pedullà, la verità su Ricci: al Parma piace ma non lo prenderà, resta vivo l'interesse della Fiorentina
17 settembre 2020 07:34
Sfuma il colpo Ricci per la Fiorentina. Di Marzio: "Accordo ad un passo tra Empoli e Parma"
15 settembre 2020 17:43
Pedullà: "Torreira obiettivo principale della Fiorentina. Commisso vuole accontentare Iachini"
12 settembre 2020 14:48
Corsi: "Ricci non lo dice ma vorrebbe andare via. Può diventare..."
10 settembre 2020 17:17
Di Marzio, Fiorentina in pole per Ricci. L'Empoli chiede 15 milioni, i viola ne offrono 11
09 settembre 2020 17:41
CorFio, Bonaventura-Fiorentina? C'è il sì di Jack. Ricci? Pradè prepara l'offerta da 15 milioni
04 settembre 2020 09:37
Di Marzio, Fiorentina in pole per Ricci dell'Empoli. La sua valutazione è di 12-15 milioni
03 settembre 2020 13:19
Nazione, Chiesa, cessione e liquidità nelle casse della Fiorentina per piazzare tre colpi
29 agosto 2020 08:18
Repubblica, la Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo: Nainggolan è il primo nome. Gli altri...
13 agosto 2020 08:40
Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...
11 agosto 2020 10:50
Gazzetta, Ricci ha stregato tutti ma la Fiorentina è in pole. Potrebbe arrivare in viola per...
11 agosto 2020 08:28
Pedullà, Ricci dell'Empoli è sempre più vicino alla Fiorentina, contatti intensificati. Il Napoli...
10 agosto 2020 13:24
Nazione, 45 milioni per De Paul? No, non più. L'idea della Fiorentina è quella di inserire nella trattativa...
10 agosto 2020 07:51
Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV
08 giugno 2020 11:21
Tuttosport, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Ricci: l'Empoli prepara un incasso da 15 milioni
05 giugno 2020 18:53
Sportmediaset, Tutti pazzi per il giovane Ricci: la Fiorentina l'ha messo nel mirino
04 giugno 2020 19:22
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