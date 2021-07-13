Nazione, la Fiorentina molla Ricci si cerca un nome diverso per la regia del centrocampo viola

La Fiorentina molla Ricci, pupillo di Italiano allo Spezia

Secondo quanto scritto da La Nazione, Federico Ricci che si svincola dallo Spezia, è sparito dai radar della Fiorentina di Vincenzo Italiano che lo avevo allenato in questa stagione. Il centrocampista, protagonista di una stagione molto positiva con lo Spezia, era uno dei nomi valutati inizialmente dai gigliati per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore si era parlato di nuovi contatti tra la Fiorentina e il calciatore, uno dei pupilli del nuovo mister viola, ma la situazione adesso sembrerebbe essere molto differente, con i gigliati pronti a valutare soluzioni di piu' alto profilo per rafforzare il proprio centrocampo e in particolare la propria regista

INTANTO LIROLA E LA FIORENTINA VANNO ALLO SCONTRO

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