Tuttosport, scontro Lirola-Fiorentina, il club vorrebbe tenerlo ma il giocatore smania per andare
Lirola rischia di diventare un vero caso per la FIorentina
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 13:52
Il quotidiano Tuttosport parla della situazione Lirola, che la Fiorentina vorrebbe rilanciare ma che vorrebbe tornare in Francia. Il giornale parla di una smania da parte del giocatore di andarsene a Firenze per tornare a Marsiglia. La situazione sembra divenuta un vero e proprio caso che andrà risolto nel minor tempo possibile, verosimilmente con la cessione immediata dell'esterno ex Sassuolo, per il quale recentemente si era interessata anche l'Atalanta.
INTANTO BURDISSIO PARLA DEGLI ARGENTINI VIOLA
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