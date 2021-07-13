Burdisso: “Pezzella una grande Copa America, Gonzalez la sorpresa. Quarta una conferma”

Il commento di Burdisso sulla vittoria dell’Argentina

Tramite il profilo ufficiale Twitter della Fiorentina, ha parlato il neo dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la vittoria dei connazionali argentini in Copa America:

“Pezzella ha fatto una grandissima Copa America, Nico Gonzalez è stata una delle sorprese, Martinez Quarta una conferma. Aver fatto parte di questo gruppo è una spinta per la loro carriera, noi dobbiamo fare tesoro di questo per generare entusiasmo e stimoli. Ne è valsa la pena stare in piedi tardi per vedere l’Argentina in Copa America, per tifare i nostri tre viola ed il risultato finale. È stata un’edizione particolare ma l’Argentina ne ha preso forza: è andata in Brasile e ha vinto”.

Nazione, Biraghi, la Roma prepara l’offerta per la Fiorentina: formula? Prestito con diritto di riscatto

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