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Nazione, Biraghi, la Roma prepara l’offerta per la Fiorentina: formula? Prestito con diritto di riscatto

Biraghi può lasciare la Fiorentina, c'è la Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 08:25
Nazione, Biraghi, la Roma prepara l’offerta per la Fiorentina: formula? Prestito con diritto di riscatto -
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Nazione, Biraghi, la Roma prepara l’offerta per la Fiorentina: formula? Prestito con diritto di riscatto

Oggi La Nazione torna a parlare del futuro di Cristiano Biraghi, la Roma sta pensando a lui dopo l’infortunio di Spinazzola. I giallorossi sono pronti a formulare la proposta formale. Formula? Prestito con diritto di riscatto. 

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