Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti"
Nastasic vicino al ritorno alla Fiorentina?
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 08:20
La Spezia-Firenze è il tragitto percorso invece da Vincenzo Italiano, con la Fiorentina che prosegue i contatti per il ritorno di Nastasic in viola. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
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