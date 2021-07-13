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Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti"

Nastasic vicino al ritorno alla Fiorentina?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 08:20
Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti" -
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Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti"

La Spezia-Firenze è il tragitto percorso invece da Vincenzo Italiano, con la Fiorentina che prosegue i contatti per il ritorno di Nastasic in viola.  Lo scrive Gianluca Di Marzio. 

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