Infortunio per Amrabat, domani si opera per pubalgia: lo stop non sarà lungo
Tegola in casa Fiorentina, infortunio per Amrabat
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 00:28
Un protagonista che vuole mettersi in mostra ancora, adesso deve fare i conti con un infortunio: come appreso da SOS Fanta, infatti, Amrabat domani dovrà operarsi per un piccolo intervento di pubalgia. Un problema al pube che non è grave e in ogni caso non richiederà un lungo stop.
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