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Infortunio per Amrabat, domani si opera per pubalgia: lo stop non sarà lungo

Tegola in casa Fiorentina, infortunio per Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 00:28
Infortunio per Amrabat, domani si opera per pubalgia: lo stop non sarà lungo -
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Un protagonista che vuole mettersi in mostra ancora, adesso deve fare i conti con un infortunio: come appreso da SOS Fanta, infatti, Amrabat domani dovrà operarsi per un piccolo intervento di pubalgia. Un problema al pube che non è grave e in ogni caso non richiederà un lungo stop.

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