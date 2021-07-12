Chiellini commosso: "Vittoria dell'Europeo dedicata ad Astori, l'avremmo voluto qui con noi"
Chiellini dedica la vittoria dell'Europeo a Davide Astori: "sempre nei nostri cuori
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2021 18:49
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la Nazionale italiana e Berrettini al Quirinale. Ecco le parole di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale: "Dedichiamo la vittoria a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi. E' sempre sente nei nostri pensieri, nei cuori di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito parlare".
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