Nuove maglie della Fiorentina: slitta ad agosto la presentazione. Modello vintage?
Le ultime sulla nuova maglia della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2021 13:56
Oggi nelle pagine di Repubblica si leggono delle novità relative alla presentazione delle nuove maglie. Essa potrebbe slittare ad agosto e capiremo se è stata fatta veramente una svolta vintage.
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