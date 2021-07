Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite

Il Corriere Fiorentino fa il punto di mercato in casa Fiorentina e spiega come l’intento sia quello di stazionare nella parte sinistra della classifica, senza fare grandi proclami e soprattutto senza più lottare per salvezze risicate, proponendo il bel gioco di Italiano.

La prima priorità sul mercato è un regista: vivi in questo senso i nomi di Sensi e Ricci. Poi un esterno e almeno un difensore centrale, in attesa di capire quali saranno le cessioni. Pulgar, Duncan, Callejon, Lirola, anche Dragowksi; sono tutti giocatori che davanti a offerte davvero importanti, spiega il quotidiano, potrebbero partire. Il polacco non sembra così intoccabile come Vlahovic.

LEGGI ANCHE GATTUSO RISPONDE A COMMISSO: “CLAUSULA RISERVATEZZA? L’HA CHIESTA LA FIORENTINA, TOGLIAMOLA”