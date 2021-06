Gazzetta, Ricci, futuro lontano dallo Spezia? C’è la Fiorentina alla finestra, occhio alla Samp

Per il regista romano Matteo Ricci, 27 anni, sta per arrivare il momento della verità. Ora va in scadenza di contratto. La lunga gavetta l’ha fatta serve il salto di qualità. A Ricci le offerte non mancano: Sampdoria e Fiorentina sono pronte a fargli sottoscrivere un contratto, ma se Italiano dovesse rimanere, lo Spezia potrebbe rilanciare riuscendo a trattenerlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

