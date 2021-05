TMW, Hancko è stato riscattato dallo Sparta Praga. 2,5 milioni versati alla Fiorentina

David Hancko non è più un giocatore della Fiorentina. Lo Sparta Praga, club in cui il laterale slovacco si era trasferito in prestito, ha esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del classe ’97. La società della Repubblica Ceca ha infatti versato 2,5 milioni di euro nelle casse del club viola. Manca solamente l’annuncio ufficiale. Lo riporta TMW.

