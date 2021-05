TMW, Kouame-Fiorentina verso l’addio. Wolverhampton e Crystal Palace alla finestra

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura fiorentina di Christian Kouamé: il ventitreenne di Abidjan, che in Viola non ha saputo rispettare lo splendido rendimento avuto con la maglia del Genoa, potrebbe lasciare così Firenze. Destinazione Premier League. Su Kouamé ci sono gli interessamenti da parte del Wolverhampton e del Crystal Palace. Se quelli degli Wolves è un’interesse recente, maturato negli ultimi due mesi, il Palace ha già provato a prendere l’ivoriano nelle scorse sessioni senza però trovare la disponibilità della Fiorentina. Adesso la questione potrebbe cambiare e Kouamé far spazio a un nuovo innesto per l’attacco viola. Lo scrive TMW.

