CorSport, Ricci, c'è il Bologna ma l'ostacolo si chiama Fiorentina e soprattutto Italiano

Fiorentina su Ricci, c'è il Bologna ma Italiano può essere la chiave

Ricci si è liberato a parametro zero dallo Spezia e di conseguenza attualmente si è svoltato, perchè questo centrocampista può essere imperato sia da mediano che da centrale davanti alla difesa sono interessati anche Fiorentina, Sampdoria, Verona ed Empoli, e soprattuto Vincenzo Italiano che lo ha allenato a La Spezia rischia di diventare un ostacolo alto da superare per il Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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