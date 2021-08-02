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Fiorentina, potrebbe slittare la presentazione delle nuove maglie ufficiali: video non ancora finito

La presentazione era prevista per il 5 agosto, può slittare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 11:46
Fiorentina, potrebbe slittare la presentazione delle nuove maglie ufficiali: video non ancora finito - Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina e Kappa avevano fissato al 5 agosto l'evento per la presentazione delle nuove maglie ufficiali. Oggi potrebbe esserci uno slittamento. Curioso il motivo... Il video della presentazione della divisa di Kappa è ancora in fase di ultimazione. Lo scrive La Nazione.

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